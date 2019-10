Kotimaa

Lentoveroaloite keräsi 50 000 allekirjoitusta, siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi

Kansalaisaloite

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

matkustajakohtaisen lentoveron säätämiseksi Suomessa on kerännyt 50 000 allekirjoitusta. Aloite siirtyy nyt eduskunnan käsiteltäväksi.Aloitteen alullepanijat perustelevat lentoveroa lentämisen vähentämisellä, mitä tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.Lentäminen on Suomessa nykyisin lähes verovapaata. Esimerkiksi lentokoneiden polttoaineista ei kerätä lainkaan veroja.Lentoveroa kerätään tällä hetkellä muun muassa Ruotsissa, joka otti sen käyttöön viime vuonna. Siellä vero kohdistuu matkustajaan, ja sen suuruus vaihtelee matkan pituuden mukaan. Euroiksi muutettuna vero on 6–40 euroa lentomatkustajaa kohden.Ruotsin lisäksi erilaisia lentoveroja on käytössä esimerkiksi Norjassa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa.