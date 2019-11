Kajaanilainen yrittäjä kuoli yhteen ainoaan nyrkin iskuun – äiti murtui oikeudessa: ”Minä olisin voinut lähteä ennemmin”

Kotimaa

Kajaanilainen yrittäjä kuoli yhteen ainoaan nyrkin iskuun – äiti murtui oikeudessa: ”Minä olisin voinut lähteä

Lyöjä haastoi riitaa

Elvytys ei auttanut

Syytetty: En muista mitään

kajaanilaisen yrittäjän elämä päättyi yhteen ainoaan nyrkiniskuun. Väliinmeno tappelun kahinaan paikallisessa pitseriassa koitui viisikymppisen miehen kohtaloksi.Joulukuuta oli ennättänyt viime vuonna kulua vain pari tuntia, kun kohtaaminen yrittäjän seurueen ja pikkujoulusta palaamassa olleen, nyrkiniskusta epäillyn kajaanilaismiehen välillä tapahtui.Tapahtumia selvitettiin torstaina Kainuun käräjäoikeudessa. Oikeudessa kuullun uhrin iäkäs äiti murtui kertoessaan suhteestaan poikaansa.– Meidän välit oli aina lämpimät, meillä ei ollut ongelmia. Minä olisin voinut lähteä ennemmin, äiti nyyhki oikeudessa.Kuolemaan johtanut pahoinpitely tapahtui joulukuun 1. päivä Kajaanin Kauppakadulla sijaitsevassa pitseriassa kahden aikaan aamuyöstä. Yrittäjä saapui paikalle kahden tuttavansa kanssa, joista yksi ajautui käsirysyyn pitsaansa odottaneen syytetyn kanssa.– Yksi miehistä haki tuolin naapuripöydästä. Tämä yksinäinen mies potkaisi heti tuolia ja sanoi: ”Tämä mies on paska”, pitserian työntekijä kertoi oikeudessa.Muuta ei tarvittu ja kaksi miestä oli toistensa rinnuksissa kiinni. Menehtynyt yrittäjä meni toisen ystävänsä kanssa tappeluun väliin ja tilanne näytti rauhoittuvan. Pitserian työntekijä saatteli riitaa haastanutta ulos, kun tämä lähti vielä sanamukaisesti viimeiseen iskuun.– Minä yritin viedä häntä ulos. Hän karkasi minun käsistä ja löi uhria nyrkillä takaapäin päähän, työntekijä kertoi kohtalokkaista hetkistä.Kovan iskun päähänsä saanut yrittäjä ei nähnyt takaapäin tullutta iskua ja putosi lattiaan. Iskun antanut mies pakeni paikalta pimeään Kainuun yöhön.Oikeudenkäynnissä todisteena kuultu hätäkeskuspuhelu kertoi karua tarinaa lyönnin jälkeisistä hetkistä. Ravintolan henkilökunta soitti apua, kun maahan vajonneen miehen ystävät eivät saaneet häntä toipumaan iskusta.– Sydän lyö, mutta on reagoimaton, kuului hätääntynyt ääni tallenteella, kun elvytystä oli jo jonkin aikaa jatkettu.– Jatka vain elvytystä, ei tarvitse puhaltaa. Riittää kun jatkatte painelua. Sinne on koko ajan apua tulossa, hätäkeskuspäivystäjä ohjeisti miehen hengen puolesta taistelleita.20 minuuttia käsirysyn jälkeen poliisipartiota vastaan Linnantaustiellä asteli lyöjän tuntomerkkeihin sopiva mies. Paidastakin oli napit sopivasta lähteneet ja pitserian työntekijä tunnisti välittömästi miehestä otetun valokuvan.Törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä pahoinpitelystä syytetty mies kiisti oikeudessa kaiken. Vaikka kaupungin valvontakameroiden videotallenteet kertoivat miehen viimeisen 40 minuutin tekemiset hyvin selkeästi, niin hän ei tapahtumista yhtään mitään.Itse nyrkiniskun antamisesta oikeudesta kertoi neljä ihmistä, jotka kaikki nimesivät vastaajan lyöjäksi.– Olimme työporukan kanssa pikkujoulua viettämässä. Keilatessa join ehkä neljä keskiolutta, ruokaillessa 1-2 lasia punaviiniä ja yksi ruokaryyppy. Hospodassa join 1-2 olutta. Sen jälkeen en muista tapahtumista mitään.– Kun aiemmin olen ottanut alkoholia, niin minulta ei ole mennyt muisti, vaan se on mennyt jalkoihin. Minulle ei tule mitään muuta mahdollisuutta mieleen, kuin että joku laittoi minun juomaani jotain, syytetty epäili oikeudessa.Rajun iskun niskaansa saanut yrittäjä kuoli 1,5 viikkoa myöhemmin tajuihinsa tulematta Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Myös kohtalokkaan iskun antaneen miehen elämä on muuttunut jo ennen tuomion antamista.– Minä menetin työpaikkani, naapureista vain yksi tervehtii minua, postilaatikko on räjäytetty kaksi kertaa, nykyisen vaimoni lapsia on kiusattu, samoin entisen vaimoni kanssa asuvia omia lapsiani. Yksi kajaanilainen yrittäjä kertoi minulle, etten tule koskaan saamaan täältä töitä, syytetty kertoi oikeudessa.Syyttäjä vaatii vastaajalle jutussa kahden vuoden ehdollista vankeustuomiota ja yhdyskuntapalvelua. Vainajan omaisten mielestä vankeustuomion tulisi olla ehdoton. Kainuun käräjäoikeus antaa asiassa tuomionsa 28. marraskuuta.