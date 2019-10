Kotimaa

Marco de Wit sai potkut Suomen kansa ensin -puolueesta, kiisti väitteen väkivaltaisuudestaan

kansa ensin -puolue kertoo erottaneensa puolueen perustajiin kuuluneen Marco de Witin. Puolue kertoi asiasta tiedotteessaan torstaina. Puolueen kertoman mukaan Wit on häiriköinyt, ollut väkivaltainen, ottanut yhteen poliisien kanssa ja herättänyt pahennusta.– Kiistän tämän täysin. Olen lähtenyt siitä, että on gandhilainen malli eli väkivallaton toimintatapa. Aina puhutaan tietenkin suoraan ja totuuksia, mutta väkivallattomasti, de Wit sanoo.Helsingin Sanomien mukaan Helsingin hovioikeus piti keskiviikkona voimassa de Witin saaman puolen vuoden ehdollisen vankeustuomion niskoittelusta poliisia vastaan ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Tapahtumat liittyvät vuonna 2017 Helsingin keskustassa pidettyihin protesteihin turvapaikanhakijoiden puolesta ja heitä vastaan.Poliisilla on meneillä esitutkinta, jossa de Witiä epäillään kiihottamisesta kansanryhmään vastaan. Poliisin mukaan epäilty rikos tapahtui Helsingissä Narinkkatorilla viikonloppuna 6.-7. huhtikuussa 2019. Torilla oli esillä de Witin ja toisen ehdokkaan vaalimainoksia, joiden tekstien poliisi epäilee täyttävän rikoksen tunnusmerkistön. De Wit ja toinen ehdokas olivat ehdolla Uudeltamaalta.Mainoksissa luki ”Matut ulos” ja ”Homotus kaappiin”. Sana matu tarkoittaa yleensä "maahantunkeutujaa" ja on halventava nimitys maahanmuuttajille.Poliisi otti asian tutkittavaksi omasta aloitteestaan. Poliisin mukaan puolueen kampanjointi oli vihamielistä sekä maahanmuuttajien ja seksuaalivähemmistöjen syrjintään tähtäävää.Tutkinnanjohtaja kertoi lokakuun lopulla, että esitutkinta on edelleen kesken eikä sen valmistumista voi arvioida.