Poliisien hihoissa näkyvät kielletyt Suomen liput herättävät kysymyksiä – poliisi­tarkastaja: ”Siihen on puutu

Poliisihallitus haluaa liput asuihin





Miksi osa poliiseista pitää virka-asujensa hihoissa Suomen lippuja, vaikka se ei ole sallittua? Näin kysyi Ilta-Sanomiin alkuviikolla yhteyttä ottanut lukija.Kysymys on yllättävä. Pienen selvittelyn jälkeen se osoittautuu myös perustelluksi.Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131106 vuodelta 2013 ei sisällä ohjeistusta Suomen lipun käyttämisestä virkavaatteissa tai -asusteissa. Poliisitarkastaja Ari Alanen https://www.is.fi/haku/?query=ari+alanen poliisihallituksesta vahvistaa, ettei lippu kuulu poliisin asuun.Suomen lipun käyttö virka-asussa on siis kielletty.– Voimassa olevien säädösten ja määräysten https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/56124_Maarays_25.1.2017_Poliisin_virkapuku.pdf?09f62367c34dd588 mukaan Suomen lipun käyttö poliisin virkapuvussa on sallittu ainoastaan kansainvälisissä tehtävissä, Alanen vastaa IS:lle.Poliisihallitus haluaisi Suomen liput osaksi poliisien kenttävaatetusta. Asia selviää Poliisihallituksen esikunnan sisäministeriölle toukokuussa lähettämästä esityksestä. Poliisihallitus perustelee esitystä kansainvälisien tehtävien lisääntymisellä.Alanen ei halua kommentoida keskeneräistä asiaa tarkemmin. Sisäministeriöstä kerrotaan, että asia on selvitysvaiheessa.IS löysi omasta kuva-arkistostaan viimeisen reilun vuoden ajalta kuvia, joissa osalla kenttäpoliiseista on hihassaan Suomen lippu ja osalla ei.Arkistosta löytyy kuvia esimerkiksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putinin Suomen-vierailulta viime elokuulta. Niissä näkyy, että muutamien poliisien virka-asujen hihoja koristavat Suomen liput.

Onko Suomen lipun pitäminen hihassa sallittua tällaisessa, valtion päämiehen Suomen vierailuun liittyvässä poliisitehtävässä?

– Kyllä se on ollut ihan tavanomainen poliisitehtävä. Eli ei se ihan asetusten mukaista ole. Osa poliiseista käyttää Suomen lippuja, vaikka se ei säädösten mukaan olisi mahdollista.

Mitä poliisihallitus tästä ajattelee?

– Olemme muistuttaneet poliisien esimiehille, että he valvovat, että pukeudutaan säännösten mukaisesti. Tätä viestiä on viety poliisilaitoksille.

Kuinka kauan tämä niin sanottu ”väärin pukeutuminen” poliisissa on jatkunut?

– Saattaa olla, että puhutaan muutamista vuosista.

Onko asiaan puututtu?





– Siihen on puututtu, mutta lopputulos ei ole ollut tyydyttävä.

Onko asiasta tullut teille palautetta?

– Ulkopuolisten taholta ei juuri milloinkaan. Tämä herättää keskustelua lähinnä hallinnon sisällä.

Kuinka vakavasta asiasta tässä lopulta on kyse?

– En ala arvioida, rikotaanko tässä paljon vai vähän säädöksiä, mutta kaikkia säädöksiä ei noudateta.

Mikä on henkilökohtainen näkemyksenne, onko oikein, että säädökset kieltävät poliiseilta Suomen lipun käytön virkatehtävissä?

– Henkilökohtainen näkemykseni on, että pitää pukeutua voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Mitä poliisille voi seurata siitä, jos pitää virka-asussaan Suomen lippua vastoin säädöksiä ja määräyksiä?





– Periaatteessa kaikki virkamiesoikeudelliset toimenpiteet ovat mahdollisia, mutta teko kokonaisuudessaan arvioiden tuskin kovin järeisiin toimenpiteisiin ryhdytään.

Vielä yksi kysymys: mistä se voisi johtua, että osa poliiseista pukeutuu Suomen lippuihin, vaikka se on kiellettyä?

