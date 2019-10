Alushousujen pesuohje herätti närkästystä Rennoissa feministeissä – valmistajan sähköposti täyttyi palautteesta

Kotimaa

Alushousujen pesuohje herätti närkästystä Rennoissa feministeissä – valmistajan sähköposti täyttyi palautteest

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kertoo enemmän suuttuneiden omista stereotypioista.”

Kalsarikampanjalla innokkaita puolustajia