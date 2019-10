Kotimaa

Loppuviikoksi luvassa vuoropäivin sadetta ja poutaa

Poutaisinta on kuitenkin maan eteläosassa ja päivällä sateet painottuvat itään ja pohjoiseen.Maan pohjoisosassa sade tulee lumena, etelässä ja sadealueen jälkipuolella myös keskiosassa vetenä. Enimmäkseen kohtalainen tuuli kääntyy länteen, Lapissa luoteeseen.Päivälämpötila on maan länsiosassa 2 – 5 astetta ja itäosassa 0 - 3 astetta, pohjoisessa vaihtelee läntisen Pohjois-Pohjanmaan 0 - 2 asteesta Pohjois-Lapin 8 - 13 pakkasasteeseen.Perjantaina sää on suuressa osassa maata poutainen, idässä ja Lapissa voi tulla paikallisia lumisateita. Pilvisyys on idässä ja pohjoisessa runsasta, lännessä on aurinkoisempaa.Heikko tai kohtalainen luoteistuuli kääntyy yötä kohti etelään.Päivälämpötila on maan länsiosassa 0 – 4 astetta, itäosassa yhdestä asteesta neljään pakkasasteeseen, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa laajalti 2 – 6 pakkasastetta, Etelä-Lapissa 6 – 10 pakkasastetta ja Pohjois-Lapissa 8 - 13 pakkasastetta.Lauantaina on enimmäkseen pilvistä ja lounaasta saapuu uusi sadealue, joka leviää suureen osaan maata. Sade tulee laajalti lumena, etelässä ja sadealueen jälkipuolella myös maan keskiosassa vetenä.Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 0 – 4 astetta, itäosassa kahdesta asteesta kahteen pakkasasteeseen ja pohjoisosassa laajalti 0 – 5 pakkasastetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on kylmempää.