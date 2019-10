Kotimaa

Veikkaus kertoo torstaina toimintansa ja markkinointinsa muutoksista

31.10. 2:24

Veikkaus kertoo tänään, miten se aikoo muuttaa toimintaansa ja markkinointiansa.

Syyskuussa Veikkaus ilmoitti, että pelihaittoja aiotaan suitsia muun muassa markettiaulojen rahapeliautomaatteihin tulevalla pakollisella tunnistautumisella. Lisäksi automaattien määrää on tarkoitus vähentää tuhansilla.



Lisäksi Veikkaus kertoi vähentävänsä markkinointiaan.



Veikkaus on ollut syksyn aikana kohun keskellä, kun se on markkinoinut uhkapelien kuuluvan arkeen ja vähätellyt rahapeliautomaattien liikevaihtoa.