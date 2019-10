Kotimaa

Lukija HS:ssa: Pihvi ravintolassa jäi syömättä, kun naapuri­pöydästä haukuttiin eläinten­tappajaksi ja ilmasto

Lukija kertoo Helsingin Sanomien mielipidepalstalla, että hänen on syötävä naudanlihaa vakavien sairauksiensa vuoksi. Siksi ulkopuolisten paheksunta lounasravintolassa tuntui erityisen pahalta.

