Kotimaa

Luvassa aurinkoista säätä – lumisateet saapuvat etelään torstaina

Sää on laajalti poutainen, lounaassa on liikkeellä jokunen paikallinen vesi- ja räntäkuuro.Kylmä pohjoinen ilmavirtaus hellittää ja tuuli kääntyy eteläisemmäksi, mutta päivälämpötila pysyy pitkälti pakkasen puolella. Pohjois-Lapissa pakkasasteita on päivällä noin 15 astetta, kun taas idässä noin 5 astetta. Lännessä sekä etelärannikolla lämpötila on nollan vaiheilla tai hieman sen yläpuolella.Illan ja yön aikana matalapaine tuo lännestä alkaen lumisadetta pohjoiseen sekä maan keskivaiheille.Torstaiaamusta yöllä saapunut sadealue kurkottaa myös maan eteläosaan. Pohjoisessa sade tulee päivällä laajalti lumena. Etelässä ja maan keskivaiheilla sade tulee lumi-, räntä- ja vesisateena - vetisintä sade on lännessä.Päivällä on laajalti pilvistä, mutta iltapäivällä pilvisyys alkaa rakoilla lännestä alkaen.Sää lauhtuu ja lämpötilan nollaraja käväisee Oulun korkeudella ja lännessä päivälämpötila kohoaa 5 asteen paikkeille. Lapin suunnalla päivälämpötila vaihtelee Etelä-Lapin 1 – 5 asteeseen, Pohjois-Lapin 10 - 15 pakkasasteeseen. Illalla sateet väistyvät itään ja tuuli kääntyy luoteenpuoleiseksi.Perjantaina sää on jälleen viileämpi ja päivälämpötila on laajalti pakkasella, lännessä ollaan mahdollisesti nollan vaiheilla. Pilvisyys on monin paikoin runsasta, sää on poutainen ja tuuli heikkoa.