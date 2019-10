Hävitettäväksi tuodut haulikot olivat kolme vuotta kokeiltavana – syytteet poliisille ja aseet lainanneelle perheenäidille

Kotimaa

Rinnakkaispiippuinen Monte Carlo ja yksipiippuinen Harrington & Richardson olivat aikansa palvelleet ja tulleet tiensä päähän.– Yksipiippuinen lonksui, se oli kulunut löysäksi. Isävainaan rinnakkaispiippuiselle minulla ei ollut käyttöä. Siksi toin ne haulikot hävitettäväksi ja palautin samalla niiden aseluvat, Kainuun käräjäoikeudessa todistajana kuultu aseiden ex-omistaja kertoi.Yhteisarvoltaan noin sadan euron haulikkojen kohtalosta jouduttiin käräjille, kun kolme vuotta myöhemmin mies meni hakemaan ostolupaa uudelle aseelle. Molemmat tuhottavaksi jätetyt haulikot olivat yhä miehen nimissä Luhti-asetietojärjestelmässä.Asioiden selvittely hoidettiin poliisin voimin. Selvittelyn seurauksena poliisilaitoksen asevastaavalle luettiin käräjäoikeudessa tiistaina syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta ja aseita kolme vuotta asekaappinsa perällä säilyttänyt perheenäiti kuuli syytteen ampuma-aserikoksesta.Poliisille syyttäjä vaati tuntuvaa sakkorangaistusta ja aseet kokeiltavaksi ottaneelle naiselle ehdollista vankeustuomiota. Tosin naisen osalta syyttäjä jätti oikeuden päätettäväksi, josko oikeudenmukainen rangaistus hänen tilanteessaan olisi sakkorangaistus.Ainoa täysin selvä asia oli, että aseet omistanut mies toi kaksi haulikkoa poliisilaitokselle elokuun viimeinen päivä 2015. Heti aseiden palauttamisen jälkeen poliisilaitoksen asevastaavan luokse oli saapunut lupa-asioissa asioimaan nainen, joka oli ollut aseista kiinnostunut. Sitten soitettiin puhelimella, tosin asianosaiset muistivat kaikki yli neljän vuoden takaiset soittamiset eri tavalla.Aseet vastaanottanut vanhempi konstaapeli kertoi soittaneensa aseiden myynnistä ja kokeiltavaksi annosta aseet aiemmin omistaneelle miehelle. Tässä yhteydessä yksityiskohdista oli neuvotellut ex-omistajan kanssa myös aseet haltuunsa saanut nainen.Nainen muisti asian oikeudessa samalla tavalla. Tosin esitutkinnassa hän ei ollut ollut varma, oliko hän aseiden alkuperäisen omistajan kanssa edes keskustellut puhelimessa.Ja aseiden entinen omistaja oli puolestaan varma, ettei hän ollut aseiden eteenpäin antamisesta poliisin kanssa puhunut, mutta nainen oli toki hänelle soittanut jonkin ajan kuluttua aseiden viennistä.– Sanoin hänelle, että olen luovuttanut aseet poliisilaitokselle hävitettäväksi. Sanoin myös, että mitä poliisi aseille sen jälkeen tekee, on heidän vastuullaan. En missään tapauksessa ole tehnyt aseista kauppaa, enkä ole niitä lainannut kenellekään, kainuulaismies vakuutti.Kirjallisena todisteena olleeseen asetietojärjestelmän tulosteeseen oli käsin merkattu, että haulikot on tuotu tuhottavaksi. Itse järjestelmään kirjauksia ei työruuhkan takia ollut saman tien tehty. Kokeneen poliisimiehen mielestä tämä tarkoitti sitä, ettei ase vielä ollut varsinaisesti valtion omistuksessa, mutta syyttäjän puolella oltiin toista mieltä.– Ehdin tehdä tuon muistiinpanon papereihini, mutta aika pian sen jälkeen tuli huoneeseeni asiakas, joka oli kiinnostunut aseista. Soitimme sitten aseet tuoneelle henkilölle ja olimme siinä vaiheessa kaikki kiistatta samaa mieltä siitä, että nainen voi ottaa aseet kokeiltavaksi. Asia oli minun osaltani loppuun käsitelty. Muistutin häntä vielä, että palauttaa aseet tänne, jos ei tule kauppoja, vanhempi konstaapeli selitti tapahtumia oikeudessa.– Aseet ovat omistajan omistuksessa niin kauan, kunnes ne on oikeasti tuhottu. Joskus aseita on jopa pyydetty takaisin Riihimäeltä, jonne ne on toimitettu tuhottavaksi, poliisimies kertoi.Nainen vei aseet kotinsa asekaappiin ja sinne ne unohtuivat kolmeksi vuodeksi, kunnes soitto poliisilta sai muistin palaamaan.– Laitoin aseet kotini asekaappiin sinne päivittäiskäytössä olevien aseiden taakse. Aseet unohtuivat sinne, kertoi kiireisiä ruuhkavuosia tuolloin viettänyt perheenäiti.Oikeudessa keskusteltiin perusteellisesti myös siitä, voiko inhimillisen erehdyksen takia kolmeksi vuodeksi venähtänyttä määräaikaa pitää vielä lainana. Syytettyjen penkillä istuneen poliisimiehen mielestä asiassa ei ole mitään ihmeellistä.– On aseita, jotka ovat olleet lainassa kymmenenkin vuotta. Laista ei löydy lainaamiselle määräaikoja, vastaaja totesi oikeudenistunnossa.Aseiden ex-omistajaa oli kuultu esitutkinnassa epäiltynä, mutta syyttäjä oli tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen. Hävitettäväksi aseet tuonut mies ei ollut tyytyväinen poliisin toimintaan aseiden hävityksessä.– Tämä paikka ei saa toimia niin, että tänne hävitettäväksi tuotu ase annetaan jollekin eteenpäin, totesi todistaja painokkaasti oikeudessa.Kainuun käräjäoikeus antaa asiassa tuomionsa 14. päivä marraskuuta.