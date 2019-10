Kotimaa

Petri huomasi Sellossa keskelle jalka­käytävää parkkeeratun Mitsubishin hätävilkut päällä – kuljettajan paikal

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karvakuski odotti ruokaa Mustista ja Mirristä





Sellon toimitusjohtajalta löytyy ymmärrystä