Kotimaa

Helsingin Uutiset: Käärme­talon remontti palkittiin – nyt asukkaat valittavat työn jäljestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Helsingin Käpylässä sijaitsevan Käärmetalon asukkailta on tullut palautetta palkitun remontin laadusta, Helsingin Uutiset https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/811085-remontistaan-palkittu-jattimainen-kerrostalo-rapistui-vuodessa-asukkaat-ihmiset kertoo. Noin vuosi sitten valmistuneen peruskorjauksen urakoitsijana toimi YIT.Ongelmia on ollut palautteen mukaan keittiöiden ja wc-tilojen maalipintojen kestossa ja ulkorappauksen pysyvyydessä.– Moni asukas sanoo, että ikkunoita ei saa enää edes auki. Omista ikkunoistani maalit hilseilevät jo nyt, Helsingin Uutisten haastattelema nainen sanoo ja osoittaa ikkunanpieliään.Paikan päällä käyneen Helsingin Uutisten mukaan hilseilevää maalia näkyy useassa asunnossa ikkunoiden sisä- ja ulkopuolella.Käärmetalon peruskorjaus sai vuoden 2019 Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon. Helsingin Käpylään vuonna 1951 valmistunut Käärmetalo on arkkitehti Yrjö Lindegrenin https://www.is.fi/haku/?query=yrjo+lindegrenin merkittävimpiä suunnitelmia.Palkinnon myönsi Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Käärmetalon asunnot ovat Helsingin kaupungin asuntojen eli Hekan vuokra-asuntoja. Vuoden 2019 voittajan valitsi kuvataiteilija, kirjailija Hannu Väisänen https://www.is.fi/haku/?query=hannu+vaisanen

YIT, millaista palautetta olette saaneet Käärmetalon remontista?





– Palaute, jota olemme Käärmetalosta saaneet, on tullut lähinnä toisen vaiheen korjausta tekeville työmaatoimihenkilöillemme, kun he ovat kohdanneet pihassa ensimmäisen vaiheen asukkaita. On ollut tyytyväisiä asukkaita ja joillain on ollut tyytymättömyyttä joihinkin asioihin, esimerkiksi siihen, että keittiöiden kalusteista ei tullut moderneja, YIT:n korjausrakentamisen yksikön johtaja Tero Aaltonen https://www.is.fi/haku/?query=tero+aaltonen kertoo Ilta-Sanomille.

Mitä asialle tehdään?





Peruskorjaamisen asiantuntija: Selvittäminen alkaa valvontapöytäkirjoista

– Ensimmäisen vaiheen remontin takuukorjauksia tehdään keväällä. Mikäli ilmenee asumista haittaavia virheitä tai puutteita, pyritään niihin reagoimaan nopeasti, Aaltonen sanoo.Aaltonen muistuuttaa, että Käärmetalon omistaa Heka ja YIT on toiminut peruskorjauksessa urakoitsijana.– Asukkaiden palaute menee Hekalle, joka sitten välittää tiedon edelleen asioista vastuulliselle taholle. YIT:n tietoon on tätä reittiä tullut muutama asia, joita on lähdetty selvittämään. Asumista haittaavat asiat pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti, mikäli sellaisia ilmenee. Keväällä suoritettavien takuukorjausten yhteydessä korjataan muut takuuseen kuuluvat asiat, hän korostaa.Hekasta kerrottiin Helsingin Uutisille, että Käärmetalosta ei ole tullut normaalista poikkeavaa määrää palautetta.IS kysyi peruskorjaamisen asiantuntijalta kiistasta.– Olipa yllättävää kuulla noin pian remontin jälkeen tuollaisista ongelmista, Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus, PRKK ry:n toimitusjohtaja Mikko Juva https://www.is.fi/haku/?query=mikko+juva kertoo Ilta-Sanomille.

Mistä uskoisit väitettyjen ongelmien johtuvan?