Kotimaa

Luvassa aurinkoista ja kirpakkaa säätä

Sää on suuressa osassa maata poutaista ja aurinko paistaa yleisesti. Yksittäiset lumikuurot ovat mahdollisia etenkin maan länsiosassa.Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa nollassa tai vähän plussalla, muualla maassa pakkasta on 0 – 5 astetta ja Lapissa 5 - 15 astetta. Yö on hyvin kylmä, pakkasta on etelässä noin 5 astetta, maan keskiosassa 5 – 10 astetta ja pohjoisessa 10 - 25 astetta.Keskiviikkona sää on aluksi suuressa osassa maata poutaista ja aurinko paistaa monin paikoin. Länsi- ja lounaisrannikolla voi tulla jokunen räntä- tai lumikuuro.Päivälämpötila on nollan vaiheilla, itärajalla ja pohjoisessa hieman pakkasella. Lapissa pakkasta on päivälläkin paikoin yli 10 astetta.Illaksi luoteesta saapuu matalapaine joka tuo lumisateita Pohjanmaalta Oulun seudulle ja Länsi-Lappiin ulottuvalle alueelle. Myöhemmin yöllä lumisateet liikkuvat kohti Kainuuta ja maan keskiosaa.Torstaiksi lumisateet väistyvät kaakkoon ja sää muuttuu jälleen poutaiseksi. Pilvipeite rakoilee hieman.Päivälämpötila on maan eteläosassa 1 – 4 astetta, maan keskiosassa nollassa ja pohjoisessa 3 - 15 astetta pakkasella.