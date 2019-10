Omaishoitajan epäillään surmanneen vaimonsa ja itsensä Huittisissa – pariskunnan tunteneelle teko oli täysi yllätys

Kotimaa

Omaishoitajan epäillään surmanneen vaimonsa ja itsensä Huittisissa – pariskunnan tunteneelle teko oli täysi yl

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ihmetystä ja surua. Siinä kaksi vahvinta tunnetta, jotka nousivat esille Huittisten keskustassa syksyisen synkkänä maanantai-iltana.Uutinen iäkkään pariskunnan kuolemasta saavutti Satakunnassa sijaitsevan Huittisen asukkaat jo lauantaina, mutta vielä maanantainakin suurin osa kunnan asukkaista oli kummissaan tapahtuneesta.Kaikilla oli tiedossa poliisin epäily siitä, että omaishoitajana toiminut mies surmasi ensin vaimonsa, sitten itsensä. Juuri enempää tavallinen huittislainen ei ollut asiasta kuullutkaan.– Kaikki täällä tuntee toisensa, ja asiat tulevat pian jokaisen tietoon, mutta tästä tapauksesta en ole kuullut mitään, ihmetteli erään ravintolan kassa.Syy epätietoisuuteen paljastuu hiljalleen. Noin 90-vuotias pariskunta asui pienessä kylässä taajama-alueen ulkopuolella. Kylässä on vain noin 150 asukasta. Koko Huittisissa asukkaita on noin 10 000.– Ei täällä Suttilan asioista tiedetä, vanhempi mies kertoi IS:lle.Poliisi ei ole tiedottanut tapauksesta enempää, kuten motiivia. Useimmille onkin vielä täysi arvoitus, miksi mies on päätynyt oletettuun, epätoivoiseen tekoon.IS tavoitti yhden Suttilan asioista perillä olevan naisen, jolle pariskunta oli tuttu.– Tunsin kyllä pariskunnan, mutten osaa sanoa heidän ahdingostaan yhtään mitään, nainen kertoo.– Suttilasta on keskustaan vain seitsemän kilometriä, mutta kaikki suttilalaiset alkavat jo olla täällä keskustassa.Maaseudun autioituminen ei naisen mukaan ainakaan helpota syrjäkylällä asuvien senioreiden elämää.– Se on niin hirveetä, että kaikki maaseutua ajetaan alas niin kovaa vauhtia. Ei sinne jää enää mitään elämisen mahdollisuuksia.– Ennen maalla käytiin aina naapurissa kylässä ja vähän niin kuin tiedettiin toisten asiat. Sitä elämää ei enää ole, nainen suree.Poliisi ei ole kertonut myöskään epäillyn henkirikoksen ja mahdollisen itsemurhan tekotapaa.