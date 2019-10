Kotimaa

Normaalia kylmempi sää hallitsee alkuviikon säätä – lunta sataa myös etelässä

Juuri nyt

Saaristomeren yli kaakkoon liikkuu vähäinen matalapaine.Lumikuurojen mahdollisuus on suurin maan lounaisosassa, mutta myös iltapäivällä Länsi-Uudeltamaalta Hämeeseen ulottuvalla alueella, samoin maan itäosassa sataa lunta. Myös Pohjanmaan rannikolla lumikuurojen mahdollisuus kasvaa. Lapissa paikalliset lumisateet ovat hyvin vähäisiä.Lämpötilat kertovat selvästi ajankohdalle kylmästä säästä. Sama koskee myös maan pohjoisosaa.Tiistaina kylmä luoteinen ilmavirtaus voimistuu. Lumikuuroja, edelleen pääosin heikkoja, tulee yleisimmin idässä. Länsirannikolle lumikuuroja voi ajautua mereltä. Pohjoisessa on laajalti poutaa, Lapissa selkeää.Keskiviikkona lumikuurot harvenevat . Illalla Etelä-Pohjanmaan tienoille kuitenkin leviää jo luoteesta vesi- ja lumisateita. Päivälämpötila on lännessä hieman alkuviikon päiviä korkeampi.Tiistaina Euroopassa Pohjanmeren tienoilla vahvistuu korkeapaine, joka ohjaa pohjoisen kylmää ilmaa erityisesti itäiseen Keski-Eurooppaan, lähes Balkanille asti. Kreikasta Mustallemerelle lämpö sen sijaan pysyy, samoin Espanjassa. Sateita, myös lunta, tulee etenkin Alppien tienoilla.