Kotimaa

Iäkäs rouva jätti auton hautausmaan parkkipaikalle – kaksi poikaa särki ikkunan ja varasti naisen koiran

Lappeenrannan Lepolan hautuumaalla lauantaina vieraillut iäkäs rouva joutui inhottavan teon kohteeksi.Rouva oli jättänyt autonsa hautuumaan pysäköintipaikalle odottamaan. Autossa odotti omassa kuljetuslaatikossa kääpiövillakoira.Sitten särkyi auton ikkuna, ja sisään työntyi käsi tai useampia. Kaksi hoikkaa, tummiin vaatteisiin pukeutunutta poikaa anasti autosta käsilaukun ja kassin sekä kuljetuslaatikon, jonka sisällä oli rouvan läheinen ystävä, kääpiövillakoira.Kello oli noin 15.30.– Emme tiedä vielä, oliko koiran ottaminen tahallista vai tuliko se vahingossa, Kaakkois-Suomen poliisista kerrotaan.Kaikki on mahdollista, myös se, että pojat eivät huomanneet koiraa, joka ei ole osannut käyttäytyä, kuten vahtikoira, ja haukkua tilanteeseen sopivan äänekkäästi.Täysikasvuisen kääpiövillakoiran säkäkorkeus on 28–35 cm eli se ei ole tavattoman pieni nimestään huolimatta eikä siinä mielessä huomaamaton.Kääpiövillakoiraa luonnehditaan vilkkaaksi, seuralliseksi ja luonteeltaan sydämelliseksi. Se kehitettiin keskikokoisesta villakoirasta, kun haluttiin pienempi muunnos, jonka hoitaminen olisi helpompaa ja edullisempaa.Kääpiövillakoirat olivat kuuluisia sirkuskoirina, koska niitä on helppo opettaa ja ne ovat miellyttämisenhaluisia.Rouva ehti parahiksi nähdä poikien pakenevan pururataa pitkin Alakylän suuntaan.Toisella oli värittömän väriseksi luonnehdittu vanhanmallinen polkupyörä, jonka ohjaustangossa kääpiövillakoira roikkui kuljetuslaatikossa.Sitten pojat katosivat. Kun paikalle hälytetty poliisin partio suoritti lähietsintää, se löysi hautuumaan välittömästä läheisyydestä kuljetuslaatikon, käsilaukun ja kassin.Kääpiövillakoira ei ollut lähtenyt poikien matkaan, vaan se löytyi kuljetuslaatikosta.Poikien saaliiksi jäi käsilaukun sisällys.Kaakkois-Suomen poliisi toivoo tapaukseen liittyviä havaintoja. Ne voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen rikostorjunta.etela-karjala@)poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 414 600 (arkisin kello 9-15).