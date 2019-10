Kotimaa

Kuvat: ”Nuoruuden vimmalla” päästellyt 18-vuotias teinipoika ajoi järjettömällä vauhdilla puihin – tuomittiin

odotti hurjannäköinen pelastustehtävä Lappeenrannassa viime vuoden huhtikuussa. Se sai ilmoituksen, jonka mukaan kuski olisi menettänyt ajoneuvonsa hallinnan ja ajanut puita päin.Tapahtumapaikalta otetuista kuvista selviää, että auto romuttui täysin. Se meni lunastuskuntoon.Tapahtuma-aikaan oli pimeää ja sateista. Pelastuslaitoksen lisäksi paikalle saapui poliiseja.Poliisin ja pelastuslaitoksen tutkimuksissa kävi ilmi, että autoa ajoi tapahtumien aikaan 18-vuotias nuori mies. Lisäksi kyydissä olivat 17-vuotiaat nuorukaiset, jotka kummatkin loukkaantuivat. Toinen matkustajista sai merkittävän aivovamman, lukuisia kallonmurtumia sekä mahdollisesti pysyvän ”toiminnallisen haitan”.Se on selvää, että ulosajo johtui hurjasta ylinopeudesta. Tapahtuma-alueella, eli Lappeenrannan Imatranväylällä oli 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Onnettomuus tapahtui mutkassa.hetkiä ennen onnettomuutta toinen matkustaja kuvasi videon, jossa oli lisäksi teksti ”165 km/h älä snappaa ajaessasi”. Videolta on nähtävissä, että vauhti oli kova.Oikeuden mukaan kuskin vauhti oli onnettomuushetkellä juurikin 165 kilometriä tunnissa. Toinen matkustajista kertoi lisäksi oikeudelle, miten kuljettaja kiihdytti vauhtiaan, ja hän havahtui siihen, miten perä lähti luisuun.Kuljettaja sanoi oikeudelle, että tilanteessa oli ”varmaankin jotain nuoruuden vimmaa”, mikä johti räikeään ylinopeuteen. Kertomansa mukaan hän ei olisi yksin ajanut vastaavaa nopeutta. Poika sanoi, että joukossa tyhmyys tiivistyi, ja että tilanteessa oli ”näyttämisen halua tai muuta typeryyttä”.Poika syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja törkeään vammantuottamukseen. Etelä-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi hänet 65 päivän ehdolliseen vankeuteen. Hän joutuu maksamaan vakuutusyhtiölle 4 500 euron korvaukset, jotka vakuutus maksoi loukkaantuneille matkustajille.Etelä-Karjalan käräjäoikeuden torstaina antama tuomio ei ole lainvoimainen. Rikoksista tuomittu on nykyään 19-vuotias.