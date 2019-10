Kotimaa

Raskas ajoneuvo ja henkilöauto kolaroivat Porintiellä – tie täyttyi romusta, liikenne turmapaikalla katkaistu

Onnettomuuspaikka on Loukku.

Valtatie kahdella Karkkilan pohjoispuolella on sattunut liikenneonnettomuus, jossa on mukana useita ajoneuvoja. Porintie on suljettu liikenteeltä.Raskas ajoneuvo ja henkilöauto ovat kolaroineet, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos kertoo onnettomuudesta.Onnettomuus sattui Porintiellä Loukun alueella.Hätäkeskus sai onnettomuudesta hälytyksen kello 17.50. Paikalle hälytettiin kuusi pelastusyksikköä.Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.