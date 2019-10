Kotimaa

Poliisi epäilee: Nurmijärven koulu sytytettiin tahallaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi tutkii Nurmijärven koulupaloa rikoksena. Nurmijärvellä sijaitseva Lepsämän koulu kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa varhain lauantaiaamuna.– Poliisilla on syytä epäillä, että palo on tahallaan sytytetty, Itä-Uudenmaan poliisipäivystyksestä kerrotaan Ilta-Sanomille.Tutkintanimikkeenä on tuhotyö.Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta lauantaina kello 6.43. Koulu oli palon syttyessä tyhjillään.Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle toinen puoli rakennuksen katosta oli tulessa.Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.Palossa kärsi vahinkoja koulun uusi puukoulurakennus. Rakennuksessa oli koulun ruokala ja luokkatiloja.Nurmijärven kunta tiedottaa verkkosivuillaan, että koulunkäynti jatkuu normaalisti maanantaina.Kunta kertoo, että kouluruokailu järjestetään luokkatiloissa kertakäyttöastioista.Vuonna 2002 valmistunut puukoulurakennus on eristetty. Nurmijärven kunta aikoo eristää paloalueen aitauksella. Kunta toivoo huoltajien neuvovan lapsia, ettei palaneeseen rakennukseen saa turvallisuussyistä mennä.