Teinipoika on kadonnut Kuopiossa – poliisi julkaisi tuntomerkit

26.10. 14:45

Kuopio Havainnot pojasta pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Hätäkeskukseen lauantaina saapuneen ilmoituksen mukaan 16-vuotias poika on kadonnut Leväseltä noin kello 12.00 aikaan.



Poliisin julkaisemien tuntomerkkien mukaan kadonnut on normaalipituinen, erityisen hoikka ja tummahiuksinen.



Katoamishetkellä pojan vaatetuksena oli mustat housut, takki ja pipo. Mustissa kengissä on myös keltaista. Etsittävä liikkuu kumarassa.



Etsittävään liittyvät havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen 112.