Jyrki Lehtolan kolumni: Ainekirjoituksesta 6, Sofi Oksanen

Kun taiteilija on saanut kaiken urallaan, voi tyytymättömyys kasvaa kiusalliseksi. Ei riitä myyntimenestys, maine, kunnia, enemmän pitää saada. Siksi taiteilijasta kasvaa yhteiskunnallinen keskustelija, jonka työhuoneella on pala Berliinin muuria muistuttamassa taiteilijaa siitä, että se voi sanoa ”Työhuoneellani on pala Berliinin muuria”.Hattupuolue, katovuodet, Puola, Vietnam, Bradbury, miten kirjoitetaan Ausc…siis se keskitysleiri!Kirjallisuudessa tyytymättömyys näkyy tarpeena sivuuttaa kirjoittaminen ja selata paria historiakirjaa, joiden avulla kertoa, millaisessa historiallisessa taitekohdassa me nyt elämme ja kuka siellä keskellä seisoo, kas, minähän se siellä.Tässä mielessä Jyväskylän Sofi-Elina Oksanen on maailman parhaita nykykirjailijoita, Nobel-palkinnon arvoinen omien lauseiden alleviivaaja.on tehnyt vajaan parin viikon sisällä kaksi vahvaa ulostuloa nostaakseen itseään ajattelijana, jonka tahdissa yksinkertaisinkin meistä voi nyökytellä.Ensin Oksanen lahjoitti vaikuttavan ei-anonyymisti 15 000 euroa Toimittajat ilman rajoja-järjestölle ja piti puheen, kuinka suurin uhka sananvapaudelle on, jos Sofi Oksasen varoituksia ei kuunnella.Seuraavaksi Helsingin Sanomat lahjoitti Oksaselle liki aukeaman, jolla Oksanen markkinoi uutta koirista kertovaa romaaniaan selittämällä, mitä kirjasta tulee ajatella ja että kaasu haisee vertauskuvanakin.Molempia tekstejä yhdisti kaipuu suurempien peilien eteen; yritys muokata historia opetukseksi, jonka keskellä historiaa tulkitseva kirjailija hyväilee hurmioituneena itseään.Siksi mikä vain ”oli minulle menneisyyttä, mutta paikalla työskenteleville ihmisille nykyisyyttä, jossa rakennettiin tulevien sukupolvien muistia”. Menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, minä kaiken yllä, TULIKO SELVÄKSI VAI HAENKO LEKAN?!Oksanen julisti, että ”sillä on merkitys, millaista kieltä käyttää”.Niinpä! Ja kun taiteelta odotetaan helppoja sisältöjä, ei kielellä ole enää merkitystä. Oksasen kirjoituksissa ilmaisun latteus kohtaa historian päiväkirjadramatisoinnin, jonka keskellä opettaa minä, minä, minä, joka ”olen seurannut toisen maailmansodan käsittelyä siitä asti, kun ymmärsin Viron-mummolani yllä kaartelevien lentokoneiden olevan venäläisiä sotilaskoneita harjoituslennoillaan”.Ja kun on kiire omaa silmänkääntötemppua ylistäviin aplodeihin, syntyy oma totuus ja oma kieli, jossa ei ole Brezhneviä tai Brežneviä, vaan Oksasen oma ”Brežhnev”, Filippiiniläiset ovat ”filippiinejä”, jommankumman on ”jomman kumman”, Petrovski on ”Gregori”, ei Grigori, ja ”kummatkin eivät” on minun tapani ilmaista, että ”vain minä”.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.