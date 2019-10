Kotimaa

Yli 5 000 taloutta yhä ilman sähköä syysmyrskyn jäljiltä

Sekä maalla että merellä tuulee kovaa

Syysmyrskyn aiheuttamat laajat sähkökatkot piinaavat yhä tuhansia suomalaisia. Yöllä pahimmillaan jopa 40 000 kotitaloutta oli ilman sähköä eri puolilla maata.Kello kymmenen aikaan aamupäivällä ilman sähköä oli vielä noin 5 500 taloutta. Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan katkoksia oli muun muassa Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa sekä Pohjanmaan rannikolla.Kuopiossa oli aamukymmeneltä noin 850 kotitaloutta vailla sähköä. Runsaasti sähkökatkoja oli myös muun muassa Vaasassa ja Kristiinankaupungissa.Pelastuslaitoksilla on ollut yön ja aamun aikana lukuisia pienempiä vahingontorjuntatehtäviä. Pelastuslaitokset ovatkin varoittaneet sähkökatkosten sumasta, kun tuuli saattaa kaataa puita sähkölinjoille.Lännestä eilen alkanut syysmyräkkä on edennyt yön ja aamun aikana itään. Tänään tuuli hellittää suuressa osassa maata, mutta etelässä on vielä jonkin verran puuskia, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.Varoitus voimakkaasta tuulesta on yhä voimassa maan itäosissa. Merialueille on annettu varoituksia kovasta tuulesta ja aallokosta. Ajokeli voi olla huono Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.Kovimpia tuulen nopeuksia mitattiin eilen illalla Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Foreca tviittasi illalla, että Pohjanmaan Kaskisten Sälgrundilla korkein puuskalukema oli peräti 33,8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä myrskypuuskia on ollut ainakin Pohjois-Savossa.