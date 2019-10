Kotimaa

Tässä Eurojackpotin oikea rivi – pää­voitto jäi edelleen odottamaan ottajaansa

Tässä on Eurojackpotin kierroksen 43/19 oikea rivi.Eurojackpotin kierroksen 43/19 oikea rivi on 2, 30, 34, 35, 45 + 1 ja 2.Kierroksella ei löytynyt yhtään täysosumaa.Paras tulos oli 5+1, joita löytyi kuusi: yksi Espanjasta, kaksi Tanskasta ja kolme Saksasta. Rivi toi runsaat 367 000 euroa.Paras Suomessa pelattu rivi oli 5+0, jolla voitti 155 600 euroa. Kuponki oli jätetty Helsingin uudessa Tripla-kauppakeskuksessa, Aseman R-kioskilla.Kierroksen voitonjako: 5+1 oikein 367 390,00 e, 5 oikein 155 600,40 e, 4+2 oikein 6 483,30 e, 4+1 oikein 348,30 e, 4 oikein 142,60 e, 3+2 oikein 81,50 e, 2+2 oikein 27,60 e, 3+1 oikein 23,20 e, 3 oikein 18,60 e, 1+2 oikein 12,20 e, 2+1 oikein 9,20 ePerjantai-Jokerin voittorivi on 4 7 8 6 5 9 7.Lomatonnin voittorivi on New York 56.