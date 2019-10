Kotimaa

Missä päin Suomea puhutaan erikoisinta murretta? Kerro kokemuksistasi

uutisoi tällä viikolla vallan merkillisestä tapauksesta Kangasniemellä Etelä-Savossa. Paikkakunnalla oli herättänyt huomiota valkoinen pakettiauto, jossa oli kaksi miestä. He olivat puhuneet periaatteessa suomelta kuulostavaa kieltä, jossa tuntui paikallisten korvaan olevan vahva ulkomaalainen korostus.Poliisi sai runsaasti vinkkejä epäilyttävistä kulkijoista. Sitten selvisi, että he eivät olleet millään laittomilla asioilla vaan he olivat myyntimiehiä. He eivät myöskään olleet ulkomaalaisia.He olivat porilaisia. Ja heidän puheenpartensa kuulosti kovin oudolta.murre-erot ovat olleet Suomessa vahvoja. Kun väestö ei paljon liikkunut kotikonnuiltaan, säilyi kielemme vivahteikkaana ja hyvinkin käsittämättömänä toismaakuntalaisille. Sittemmin kielieroja ovat tasanneet mm. koululaitos ja muuttoliike.Se on kuitenkin fakta, että murteet eivät ole kadonneet Suomesta mihinkään. Millaisiin murre-eroihin sinä olet törmännyt? Mitä uppo-outoja sanoja olet oppinut toisista murteista? Millaisiin tilanteisiin murre-erot ovat hauskimmillaan johtaneet? Missä päin Suomea on oudoin murre?Osallistu keskusteluun jutun kommenteissa!