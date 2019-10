Risto Kiiskilä koki elämänsä pahimmat hetket lossimatkalla kesällä 1944: ”Ymmärsin, että loppuelämä on täydellistä mielivallan alaisuutta”

Kotimaa

Kiiskilä kertoo tarinansa tuoreessa kirjassa Me jouduimme sotaan (Ilta-Sanomat 2019).Kiiskilä kuului jalkaväkirykmentti 57:n sissiosastoon, joka haravoi etumaastoa Vuosalmen rintamalla linjojen välissä. Kiiskilä kulki pääjoukon edessä tunnustelijana.”Olin tunnustelijana noin 50 metriä muiden edellä, kun minulle huudettiin: ’Äkkiä matalaksi!’ Heittäydyin kuivaan pellonojaan. Minä pääsin suojaan, mutta porukka minun takanani joutui aika pahaan konekivääri- ja kranaattituleen. Siinä haavoittui paljon miehiä.”Hetkeä, jolloin joutui vangiksi, Kiiskilä kuvailee näin:”Minulla oli kivääri, ja se oli ihan toiseen suuntaan. Kun takaa tuli ne konepistoolimiehet, niin eihän minulla ollut siinä mitään tehtävissä. Mutta sen voin sanoa vielä nytkin, että se oli elämäni pisin sekunti, kun minä ymmärsin, mistä on kysymys.Siellä oli rintamalla paljon mietitty, että mikä se kohtalo on. Kaatuuko vai haavoittuuko vai joutuuko vangiksi? Vangiksi joutuminen oli kaikkein pahimmalta tuntuva kohtalo. Mutta se oli aina semmoista teoreettista. Nyt minä yhtäkkiä näin elävät ryssät edessäni ja ne oli kovin virkeän näköisiä miehiä.”Seurasivat kuulustelut.Lopulta Kiiskilä lähetettiin sotavankileirille, missä arkea olivat ainainen nälkä ja erittäin raskas työ.”Elämänsä surkeimman tilanteen” Kiiskilä koki, kun hänet vietiin Vuoksen rantaan ja kuljetettiin virran yli Äyräpään puolelle. Siellä oli monia venäläisiä haavoittuneita.”Sitten tuli oikeastaan minun elämäni surkein tilanne. Lossi tuli rantaan. Se oli semmoinen tasapohjainen ja leveä iso vene. Minut pantiin istumaan keskelle. Siihen pantiin niin paljon haavoittuneita kuin ympärille mahtui. Partio oli minun lähituntumassani.Haavoittuneet yritti syljeskellä ja potkia ja tehdä kaikenlaista ilkivaltaa minua kohtaan. Siinä tunsi aika surkeaksi olosuhteet. Päästiin vihdoin toiseen rantaan Äyräpään puolelle ja noustiin lautasta pois. Partio lähti minua saattamaan. Oli semmoinen tunne niin kuin olisi tullut taivaaseen, vaikka tultiin vihollisen maaperälle.En minä hengenlähtöä oikeastaan ajatellut vaan sitä kurjaa olotilaa. Ymmärsin, että loppuelämä on sitten täydellistä mielivallan alaisuutta. Että ei se ole kulkukoirankaan arvoista tämä elämä, kun raa’alla vihollisella on valta tehdä mitä tahansa.Tämä oli se surkein tilanne. Olo oli erittäin avuton. Nimenomaan siinä vaiheessa. Myöhemmin tuli sitten se nälkä, joka hallitsi elämää.”Ilta-Sanomien toimittaja Simo Holopainen ammentaa uudessa kirjassaan Me jouduimme sotaan (Ilta-Sanomat 2019) samasta tarinalaarista, jonka hän kokosi aiemmin IS:n 100 tarinaa sodasta -videosarjaan ja samannimiseen painettuun erikoislehteen. Ne julkaistiin Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.Holopainen ja hänen työryhmänsä haastattelivat ympäri maata sata erilaisissa tehtävissä sotien 1939–1945 aikana palvellutta suomalaista. Vuosina 2016 ja 2017 tehdyt haastattelut kestivät puolesta tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Kaikki kerrottu ei mahtunut videosarjaan eikä erikoislehteen. Holopainen valikoi sadasta tarinasta 20 ja toimitti niistä kirjan.