Harjavallan ”verinen tyttö” vangittiin

käräjäoikeus vangitsi perjantaina raskaista rikoksista epäillyn 16-vuotiaan tytön, joka viikko sitten harhaili verisenä Harjavallan keskustassa.Tyttö vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä, törkeästä ryöstöstä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.Poliisi on kertonut, että tytön epäillään hyökänneen teräaseen kanssa 52-vuotiaan naisen kimppuun viime viikon perjantaina. Väkivalta oli hengenvaarallista. Tapahtumapaikka oli yksityisasunto Satakunnantiellä.Tekijä pakeni paikalta. Uhri kykeni hälyttämään apua itse. Hänet vietiin sairaalahoitoon.Poliisi etsintäkuulutti tekijäksi epäillyn tytön. Tuntomerkeiksi kerrottiin vaaleat hiukset, mustat vaatteet ja se, että tyttö on verinen.Tyttö otettiin kiinni vielä samana päivänä. Kiinniotossa käytettiin kaasusumutinta.Vangitseminen tapahtui poikkeuksellisesti vasta viikko kiinnioton jälkeen. Tavallisesti vangitsemispäätös pitää lain mukaan tehdä neljän vuorokauden sisällä kiinniotosta.Viiveen tässä tapauksessa selittää se, että tyttö on ollut tähän terveysviranomaisten eikä poliisin huostassa.