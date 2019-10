Kotimaa

Läpimurto: Poliisi selvitti mahdollisesti 17 vuotta pimennossa pysyneen arvokuljetus­auton ryöstön tekijän





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Poliisi on tehnyt mahdollisesti läpimurron Turussa vuoden 2002 elokuussa tapahtuneeseen arvokuljetusryöstöön liittyen.Poliisi otti keskiviikkona yhden miehen kiinni tapauksen liittyen, ja Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi hänet tänään perjantaina todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ryöstön yrityksestä ja kahdesta murhan yrityksestä. Kaikkiaan epäiltyjä tekijöitä oli ainakin neljä, mutta muita osallisia ei ole saatu kiinni.Poliisi pääsi epäillyn jäljille peruspoliisityöllä, vanhaa ja uutta tietoa yhdistelemällä. Poliisi käynnisti tutkinnan uudelleen toukokuussa, ja on saanut sen jälkeen lähes 20 uutta vihjettä.Teosta vangittu mies on 44-vuotias, ja hänen epäillään kuuluvan järjestäytyneeseen rikollisryhmään. Mies asuu pääkaupunkiseudulla. Tutkinnassa on selvinnyt, että epäillyillä tekijöillä oli etukäteistietoa arvokuljetusauton rakenteesta ja suojauksesta.Tampereentien Prisman pihalla tapahtunut arvokuljetusryöstön yritys on poikkeuksellinen tapaus Suomen rikoshistoriassa. Kyseessä on suunnitelmallinen ja ammattimaisesti organisoitu teko, joka aikoinaan oli erittäin vaarallinen sekä sivullisia että poliisia kohtaan.Arvokuljetusauton ryöstö epäonnistui, ja se jäi yritykseksi.Pakomatkan aikana ryöstäjät ampuivat poliisia kohti ja kylvivät tielle sadoittain kuusisakaraisia piikkejä rikkoakseen partioauton renkaat.Poliisiauto joutuikin pysähtymään eturenkaan pamahdettua ja sillä välin ryöstäjien pakoauto katosi mäen taakse.Pian tämän jälkeen ryöstäjät sytyttivät autonsa palamaan ja pakenivat metsään.Poliisi jatkaa teon tutkintaa. Tutkinnan edistymisestä huolimatta poliisille voi edelleen kertoa arvokuljetusryöstön yritykseen liittyvistä tiedoista joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai soittamalla puhelinnumeroon 050 456 2243.Poliisi kiittää yleisöä vihjeistä ja tiedoista, jotka ovat omalta osaltaan edesauttaneet tutkintaa. Tutkinnallisista syistä johtuen poliisi ei voi kertoa tässä vaiheessa asiasta enempää.