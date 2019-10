Kotimaa

Näin myrskypuuskat iskevät illalla Suomeen – varoituskartat leimuavat oransseina

Myrskypuuskat jylläävät voimakkaimmillaan tänään illalla ja ensi yönä, kertoo Ilmatieteen laitos. Etelä-Suomessa tuuli nousee 15 metriin sekunnissa puuskissa ja pohjoisemmassa 20 metriin.Tuuli on voimakasta etenkin maan keskiosassa, mahdollisesti myös maan eteläosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Kainuussa, mutta tuulista on koko maassa. Lapin eteläpuolella liki koko muu Suomi saa varoituksen vaarallisesta tai mahdollisesti vaarallisesta lounaistuulesta.Tänään perjantaina sataa Lapissa lunta, minkä vuoksi ajokeli on maan pohjoisosissa erittäin huono. Foreca kertoo, että tämän vuorokauden ja huomisen aikana erityisesti Sodankylän pohjoispuolella lunta voi pyryttää jopa yli 30 senttiä.Useimmilla merialueilla on voimassa aallokkovaroitus tänään ja kaikilla merialueilla huomenna.Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan aallonkorkeus eteläisillä merialueilla on kahta ja puolta metriä tänään ja huomenna mahdollisesti neljää metriä.– Kyllähän siinä varmaankin keikuttaa aika hyvin.Myrskyvaroitusta Ruotsin- ja Tallinnan-laivojen reiteille ei ole kuitenkaan annettu, ja Tallink Silja ja Viking Line kertovat, ettei muutoksia laivaliikenteeseen ole näillä näkymin tiedossa. Voimakas tuuli ja aallokko voi vaikuttaa korkeintaan pysähdyksiin Ahvenanmaalla, mutta jos niin kävisi, siitä tiedotetaan matkustajille.Sateisen ja tuulisen lauantain varoituskartta on vieläkin synkempi: varoitukset kattavat kaikki maa- ja merialueet. Kehnoon liikennesäähän on syytä varautua Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Niistä etelään puhuri jatkuu kovana. Lauantaina illalla myräkkä alkaa jo olla ohi.Lämpötila pysyy melko korkeana Suomessa sekä perjantaina että lauantaina. Esimerkiksi tänään etelässä ja lännessä lämpötilat nousevat noin 12 asteeseen.Forecan mukaan tämä saattaa olla viimeinen kerta, kun näin korkeita lukemia mitataan ennen ensi kevättä.Sunnuntaina päivällä jäädään viiteen asteeseen etelässä ja pohjoisessa painutaan pakkasen puolelle. Alkuviikolla yö- ja aamupakkasia on tiedossa miltei koko maahan.Lapissa yöpakkaset voivat laskea jopa lähemmäs 30 astetta, mikä olisi Forecan mukaan jo poikkeuksellisen kylmiä lukemia lokakuulle ja lähentelisivät kaikkien aikojen lokakuun kylmyysennätystä, joka on Sodankylässä 25.10.1968 mitattu –31,8 astetta.Maanantain aikana läntiseen Suomeen voivat rantautua syksyn ensimmäiset sakeat lumisateet, ja myöhemmin reitin varrelle saattaa osua pääkaupunkiseutukin, kertoo Foreca.