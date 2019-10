Kotimaa

Video julki: Bemari­mies kiihdytti päin ihmisiä jalka­käytävällä Helsingissä – kuljettaja vetoaa aivo­vammaan

Oheinen poliisin esitutkinta-aineiston video näyttää, kuinka tilanne tapahtui.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin tapahtumat etenivät: Ajoa edelsi joukkotappelu





Kuski vetoaa aivovammaan