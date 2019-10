Kotimaa

Naistaksikuskin kauhun­hetket: veitsi­mies uhkasi "aja tai sie kuolet" – ryöstäjää odotti karu kohtalo

tapahtuivat Kontiolahdella ja Joensuussa viime vuoden syyskuun alussa.Kauhujen yö sai alkunsa Kontiolahden Kontioniemeltä, kun sekavasti käyttäytynyt mies uhkasi parikymppistä miestä teräaseella tämän asunnolla. Lopulta mies häipyi asunnosta, ja paikalle soitettiin taksi.Mies istui taksin kyytiin, ja kertoi, että halusi kyydin Joensuun Noljakkaan. Yli 30-vuotias taksinkuljettajanainen kysyi mieheltä, onko tällä rahaa maksaa taksikyytiä, jolloin mies otti yllättäen taskustaan veitsen ja pakotti naisen ajamaan. Taksikyydin hinta olisi ollut noin 40–50 euroa.istunut mies löi naista veitsellä, mutta taksinkuljettaja onnistui torjumaan iskun ottamalla kaksin käsin miehen veitsikädestä kiinni. Nainen joutui kuitenkin jatkamaan ajamista, sillä mies uhkasi kuolemalla, ellei tämä ajaisi.– Mies yritti lyödä minua oikealla kädellä, jossa puukko oli. Sain torjuttua lyönnin kahdella kädellä ja pitelin lyöntikädestä kiinni molemmilla käsillä ja sanoin hänelle, että ”älä tapa ja teen mitä haluat”. Tämän jälkeen mies sanoi minulle, että ”aja tai sie kuolet”, nainen kertoi poliisille.Mies vaati naiselta itselleen myös tämän puhelimet ja tabletin. Kesken ajon nainen onnistui painamaan taksin hätäpainiketta. Mies yritti lyödä naista uudelleen veitsellä, mutta nainen onnistui torjumaan tämänkin iskun.– Sain silloinkin torjuttua yhdellä kädellä lyönnin, nainen sanoi poliisille.tavoitti taksin Lehmon rampin jälkeen, ja kääntyi taksin perään.Mies pyysi naista pysähtymään ja sanomaan takana olleille poliiseille, ettei hätää olisi. Nainen pysäytti taksin Kuopiontien ja Siltakadun risteyksen kohdalla olevalle linja-autopysäkille.Kun nainen oli pysähtynyt, hän lähti juosten pakoon.– Pysäytin autoni ja odotin hetken, että poliisit pääsevät autoni viereen. Nähtyäni poliisimiehen lähellä autoa päätin nousta autosta ja juosta pois. Juoksin autolta poliisien luokse.Nainen ei saanut fyysisiä vammoja, mutta tapaus oli hänelle henkisesti järkyttävä. Nainen kertoi takana olleille poliiseille, että miehellä olisi teräase.– Autossa oli tilanne koko ajan uhkaava ja pelkäsin henkeni ja terveyteni puolesta. Matkan aikana pyysin mieheltä, että hän ei tekisi minulle mitään, koska minulla on kaksi lasta, nainen kertoi poliisikuulusteluissa.käskytti miestä pysymään autossa. Mies ei välittänyt käskytyksestä, vaan nousi ylös autosta ja käveli poliisia kohti veitsi kädessään. Mies ei luopunut veitsestä, vaikka poliisi niin vaati. Lopulta poliisi joutui ampumaan miestä tämän taltuttamiseksi.Miehelle annettiin ensiapua, ja hänet kuljetettiin sairaalahoitoon. Mies on alaraajoistaan pysyvästi halvaantunut.Syyttäjä tutki poliisin toimet, mutta poliisia ei ollut syytä epäillä rikoksesta.Mies ei muistanut itse yöllisistä tapahtumista mitään. Syynä oli ainakin osittain se, että hän oli juonut alkoholia.– Ei ole muistikuvia. Olen ollut niin sekaisin. Varmaan jossain määrin mieleni on pyyhkiytynyt, kun minulle on tapahtunut niin traumaattinen kokemus. Muisti on pyyhkiytynyt, vaikka muistikuvia olisi ollutkin, mies sanoi poliisille.käräjäoikeuden mukaan mies syyllistyi laittomaan uhkaukseen, törkeään ryöstöön ja virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.Miehellä oli taustallaan aiempi, yli kahden vuoden vankeustuomio esimerkiksi törkeästä ryöstöstä. Tämäkin seikka huomioon ottaen, oikeuden mukaan oikeudenmukainen tuomio olisi nyt ollut 3 vuotta ja 3 kuukautta ehdotonta vankeutta.Oikeus lievensi kuitenkin miehen tuomiota, ja määräsi vankeusrangaistuksen ehdolliseksi. Oikeus perusteli lievennystä miehen alaraajojen halvaantumisella.– (Miehen) esittämien terveydenhuollon asiakirjojen perusteella ampuminen on aiheuttanut (miehen) alaraajojen halvaantumisen sekä eräitä muita pysyviä toiminnallisia haittoja.– Vakava ja pysyvä vammautuminen jo 21 vuoden ikäisenä on sellainen (...) seuraus, joka ei ole ollut (miehen) ennakoitavissa ja jonka takia vakiintuneen rangaistuskäytännön mukainen rangaistus johtaisi kohtuuttomaan ja poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen.– (Miehen) nuoren iän sekä vammautumisen vakavuuden ja pysyvyyden perusteella oikeudenmukainen lievennys on lähes puolet, Pohjois-Karjalan käräjäoikeus kirjoitti.tuomittiin siten 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Mies joutuu maksamaan naistaksikuskille reilut 15 000 euroa kivusta, särystä ja ansionmenetyksistä. Mies joutuu maksamaan myös 500 euron kärsimyskorvaukset tilannetta selvittämään tulleelle poliisille.Nykyään mies on 22-vuotias. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden keskiviikkona antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.