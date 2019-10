Kotimaa

Mikkelin Kaihun­harjulta löytyi ruumis – poliisi eristänyt alueen

Vainaja löytyi maastosta, poliisi kertoo Twitterissä.

Mikkelissä Kaihunharjulta on löytynyt maastosta vainaja, Itä-Suomen poliisi kertoo.



Poliisi on eristänyt alueen ja tutkii vainajan kuolinsyytä.



Poliisi on luvannut tiedottaa asiasta lisää tänään torstaina.