Kotimaa

Syysmatala hallitsee säätä – lämmintä ilmaa virtaa Suomeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maan etelä- ja keskiosaan virtaa lounaasta lämmintä ilmaa. Vähäiset vesisateet ovat mahdollisia pilvisyyden ollessa runsasta. Pilvipeite voi kuitenkin myös rakoilla. Pohjoiseen mentäessä vastaan tulee ensin vesisade, joka etelästä alkaen lakkaa. Keski- ja Pohjois-Lapissa sataa pääasiassa lunta.Päivälämpötila on joitain asteita ajankohdan keskiarvoa korkeampi, yölämpötilassa ero on useita asteita.Niin ikään idässä ja pohjoisessa on päivällä pari astetta tavanomaista lämpimämpää, sen sijaan Lapin pakkasalueella sää on vähän tavanomaista kylmempi.Yön kuluessa Lapin sadealue liikkuu koilliseen. Maan keskivaiheille työntyy lounaasta uusi vesisadealue. Perjantaina iltapäivällä Lapissa sataa runsaasti, ja lunta tulee varmimmin Pohjois-Lapissa. Vesisateita ulottuu etelään asti, missä ne ovat heikompia. Lauha lounaistuuli on voimakas.Lauantaina matalapaineenalue väistyy Suomesta itäkoilliseen. Iltapäivällä pohjoisessa sataa räntää ja etenkin Lapissa lunta koillistuulen ollessa voimakas. Maan eteläosan yli liikkuu paikoin runsas vesisateen alue itään.Perjantaina Euroopassa paikoin sateinen sää ulottuu Britteinsaarilta ja luoteisimmasta Ranskasta Fennoskandiaan. Suuressa osassa Eurooppaa sään määrää korkeapaine. Aamusumua on laajoilla alueilla. Keskeisellä Välimerellä, etenkin Sisilia sekä Sardinia ja osin Korsika jäävät vielä kuurosateiden alle.