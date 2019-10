Kotimaa

Muistatko, miksi tänään liputetaan?

24.10. 1:52

Yhdistyneet kansakunnat (YK) perustettiin tänään 74 vuotta sitten, minkä kunniaksi vietetään kansainvälistä YK:n päivää.

Merkkipäivää on vietetty vuodesta 1948 asti. Se on virallinen liputuspäivä.



YK:n peruskirja astui voimaan toisen maailmansodan jälkeen 24.10.1945. YK perustettiin hallitusten väliseksi yhteistyöjärjestöksi, jonka toiminnan tavoitteena on rauhan, oikeudenmukaisuuden sekä ihmisoikeuksien edistäminen.



Tällä viikolla vietetään myös kansainvälistä aseistariisuntaviikkoa.



Ensi vuonna on YK:n 75 vuoden juhlavuosi, jonka tapahtumat alkavat tammikuussa 2020.