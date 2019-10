Kotimaa

37-vuotias isä­puoli käytti seksuaalisesti hyväksi avo­vaimonsa 12-vuotiasta tytärtä – esitti tytölle kylmän p

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö toi lahtelaiselle 37-vuotiaalle miehelle kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeustuomion. Tuomio luettiin keskiviikkona Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa. Uhrina oli 12-vuotias tyttö, jonka äiti on tuomitun avopuoliso.Mies on uhrin isäpuoli ja he asuivat samassa taloudessa. Mies syyllistyi seksuaalisiin tekoihin runsaan vuoden aikana ja tekoja oli useita.Epäily vakavasta seksuaalirikoksesta nousi esille, kun tyttö jouduttiin sijoittamaan kodin ulkopuolelle perhekeskukseen loppukesällä 2017. Vain muutama päivä sen jälkeen, kun tyttö oli tullut perhekeskuksen, aloitti poliisi esitutkinnan jutussa.Mies oli lapsen kanssa sukupuoliyhteydessä useita kertoja, kun tyttö oli 12–13-vuotias. Teot aiheuttivat lapselle vahinkoa myös sen vuoksi, että hän tunsi erityistä luottamusta isäpuoleensa. Tyttö piti säännöllisesti viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina yhteyttä myös biologiseen isäänsä.Tyttöä ei voitu kuulla oikeudessa hänen psyykkisen tilansa vuoksi. Pääkäsittelyssä esitutkintakuulustelut katsottiin tallenteelta. Todistajina oikeudessa kuultiin tytön lähiomaisia, koulu- ja sosiaaliviranomaisia ja ystäviä.Osapuolten kertomukset olivat keskenään ristiriitaiset. Käräjäoikeus katsoi, että asiassa ei kuitenkaan tullut esille mitään sellaista, jonka perusteella tytön kertomusten luotettavuus olisi kyseenalaistettu. Vaikka kertomus olikin osin liioitteleva ja ristiriitainen, se pysyi olennaisilta kohdin muuttumattomana ja johdonmukaisena. Käräjäoikeus katsoi, ettei tyttö valehdellut kertoessaan tapahtumista.Tyttö yksilöi viisi yksittäistä seksuaalista hyväksikäyttöä, joista hän kertoi hyvin yksityiskohtaisia seikkoja. Oikeus piti tytön kertomuksia uskottavina.Isäpuoli kiisti syytteen ja vaati sen hylkäämistä. Hänen mukaansa tytön kertomus oli kaikilta osin valheellinen.Syytetyn vastanäytöllä ei oikeuden mukaan kyetty edes vähäisessä määrin horjuttamaan tytön kertomuksen uskottavuutta.Miehen syyllisyydestä tekoon ei jäänyt oikeuden mielestä varteenotettavaa epäilystä. Hän oli runsaan vuoden aikana useita kertoa tytön kanssa sukupuoliyhteydessä ja heidän kesken oli myös muunlaista koskettelemalla tapahtunutta seksuaalista kanssakäymistä.Osapuolten ikäero on lähes 25 vuotta. Oikeus toteaa, että rikos on ollut omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä ja on myös johtanut siihen, koska lapsi on tarvinnut pitkäkestoista psyykkistä hoitoa. Isäpuolen syyllisyyttä korostavan tekijänä oikeus piti myös sitä, että tyttö ja tuomittu isäpuoli olivat samassa taloudessa.Isäpuoli pyrki vaikuttamaan tyttöön ja esitti hänelle, ettei kertoisi tapahtumista kenellekään. Oikeuden mielestä menettely lisäsi teon moitittavuutta.Teoista puuttui pakottaminen. Oikeuden mukaan pakottamisen puuttumisella ei ole tässä tapauksessa rangaistusta alentavaa vaikutusta.Isäpuoli tuomittiin ehdottoman vankeuden lisäksi maksamaan tytölle 20 000 euroa henkisestä kärsimyksestä. Hänen on maksettava asianajokulut, jotka ovat noin 9 800 euroa ja vajaat 2 000 euroa muita kuluja.Tuomittu saa noin 9 000 euron osalta omat asianajokulunsa valtion piikkiin. Hänen omaksi maksuosuudekseen jää noin 1 300 euroa.Juttu käsiteltiin suljetuin ovin. Oikeus määräsi tytön ja hänen vanhempiensa sekä sisarustensa henkilöllisyyden salassa pidettäviksi.Tytön äiti ja tuomion saanut isäpuoli asuvat edelleen samassa taloudessa. IS ei julkaise tuomitun nimeä uhrin ja lähipiirin suojelemiseksi.