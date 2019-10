Kotimaa

Kansalainen huomasi tietoturva-aukon Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin käyttämässä järjestelmässä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) käyttämässä järjestelmässä on paljastunut tietoturva-aukko.

Aukon kautta on voinut nähdä asiakirjoja, joita ei ole tarkoitettu julkisuuteen, kuten sosiaalihuollon päätöksiin liittyviä oikaisuvaatimuksia ja sopimuksia.



Eksote arvioi katseltavissa olleen 300–400 ei-julkista asiakirjaa. Tällä viikolla selvitetään, onko asiakirjoja katseltu tietoturva-aukon kautta.



Ulkopuolisen palveluntuottajan toimittaman järjestelmän julkaisualusta on toistaiseksi suljettu.



Asia ilmeni, kun kansalainen ilmoitti tietoturva-aukosta viime torstaina. Eksoten mukaan sama järjestelmä on käytössä muissakin julkishallinnon organisaatioissa.