Kotimaa

Tänään poutaa hetken ajan – sateet jatkuvat jälleen illalla

Pohjois-Lapissa sataa lunta, muuten on poutaa ja pilvisyys vaihtelee. Etelässä pilvisyys lisääntyy selkeämmän aamun jälkeen, ja illalla eteläisimmässä Suomessa sataa vettä.Päivälämpötila on etelässä 8 – 10 astetta, maan keskivaiheilla 4 – 7 astetta, Etelä-Lapissa 0 – 4 astetta ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 0 - 3 astetta.Torstaina voimistuu lounainen, Lapissa itäinen ilmavirtaus.Lännestä leviää maan pohjoisosaan vesisateita, Keski- ja Pohjois-Lappiin lumisateita. Illalla Keski-Lapissa voi sataa jäätävästi vettä, Pohjois-Pohjanmaalta sadealue väistyy pohjoiseen.Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen pilvistä ja poutaa.Päivälämpötila on etelän 10 asteesta Etelä-Lapin nollan tienoille, Pohjois-Lapissa on noin 5 pakkasastetta.Perjantaina Pohjanmaalle ja Pohjois-Suomeen leviää lounaasta uusia vesisateita. Pohjoisimmassa Lapissa sataa edelleen lunta tai räntää.Maan etelä- ja keskiosassa yleistyy enimmäkseen heikko vesisade, ja lounaistuuli puhaltaa navakasti.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä noin 10 astetta, idässä ja pohjoisessa 4 – 8 astetta, Keski-Lapissa nollassa ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 1 - 4 astetta.