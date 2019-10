Kotimaa

Liikenne pääradalla poikki: VR kehottaa matkustajia varautumaan viivästyksiin

23.10. 5:02

Junaliikenne pääradalla Tampereen ja Parkanon välillä katkesi eilen illalla, kun puutavarajuna suistui raiteilta.

VR kehottaa junalla matkustavia varautumaan viivästyksiin pääradan raivaus- ja korjaustöiden vuoksi. Lisäksi Tampereen ja Parkanon välillä on luvassa junakyydin sijaan bussikuljetuksia.



Pohjoiseen menevät yöjunat jäivät illalla odottamaan radan aukeamista Tampereelle, ja yöjunat etelän suuntaan ovat puolestaan odottaneet Seinäjoella.



Aamun junavuoroista on peruttu Tampereen ja Oulun väliä kulkeva IC-juna 403, jonka aikataulun mukainen lähtöaika Tampereelta on 7.01.