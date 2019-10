Pieni Lestijärven kunta nousi otsikoihin Britanniassa – ”Suomalaiskylä maksaa kuntalaisille vauvojen saamisesta”

Kotimaa

Pieni Lestijärven kunta nousi otsikoihin Britanniassa – ”Suomalaiskylä maksaa kuntalaisille vauvojen saamisest

Juuri nyt

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ratkaisuksi

Koko BBC:n videon voit katsoa tästä linkistä https://www.bbc.com/reel/video/p07r5vcb/the-finnish-village-paying-its-citizens-to-have-babies .