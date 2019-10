Pakastepizzaa mainostettiin sosiaalisessa mediassa espanjaa ja suomea sekoittaen – mainoslauseen toinen merkitys herättää hilpeyttä

Kotimaa

Pakastepizzaa mainostettiin sosiaalisessa mediassa espanjaa ja suomea sekoittaen – mainoslauseen toinen merkit

Pizzamainoksessa käytetty sana omaa sangen toisenlaisia merkityksiä espanjaksi. Mainoslause on herättänyt huomiota keskustelupalstalla.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy