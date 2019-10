Ikaalisten kylpylän keittiöpäällikkö julkaisi hätkähdyttävät kuvat hotellin aamiaisbuffetin jäljiltä – ”Valitettavasti totta”

https://havikkiviikko.fi/tietoa-ruokahavikista/

Suomessa koko ruokaketjun ruokahävikki on arviolta 400–500 miljoonaa kiloa vuodessa.Ravintola-alan ruokahävikki on arviolta 75–85 miljoonaa kiloa vuodessa.Lautastähteiksi päätyy noin 4–8 prosenttia ruuasta ravintolatyypistä riippuen.Kotitalouksien ruokahävikki on arviolta 120–160 miljoonaa kiloa vuodessa, 20–25 kiloa henkilöä kohden.Kotitalouksien ostamasta ruoasta arviolta kuusi prosenttia päätyy roskiin.Lähteet: Luonnonvarakeskus https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruokahavikki/