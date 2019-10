Kotimaa

Tuuli voimistuu navakaksi koko maassa

Tiistaina lounaistuuli, Lapissa kaakkoistuuli, voimistuu jopa navakaksi.Illalla länsituuli edelleen voimistuu maan keskivaiheilla.Pohjoisessa sataa lunta ja vettä. Maan etelä- ja keskiosassa vesisateet ovat vähäisempiä ja paikallisia. Iltaa kohti lännessä on selkeämpää.Päivälämpötila on etelässä noin 10 astetta, maan keskiosassa 5 – 8 astetta, Kainuusta Etelä-Lappiin 2 – 5 astetta ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 0 - 2 astetta.Keskiviikkona lännenpuoleinen ilmavirtaus heikkenee.Pilvisyys vaihtelee ja sää on suuressa osassa maata poutaista. Pohjois-Lapissa sataa paikoin lunta. Illalla sateen mahdollisuus kasvaa maan etelä- ja keskiosassa.Päivälämpötila on etelässä 8 – 10 astetta, maan keskivaiheilla noin 5 astetta, Etelä-Lapissa 0 – 4 astetta ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 0 - 2 astetta.Torstaina etelänpuoleinen ilmavirtaus voimistuu. Etelä-Lapissa sataa vettä, Keski- ja Pohjois-Lapissa lunta. Illalla maan etelä- ja keskiosaan leviää vähitellen vesisateita.Päivälämpötilat ovat ennallaan.