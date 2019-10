Kotimaa

Järvenpäässä on kateissa 72-vuotias mies – poliisi pyytää havaintoja

22.10. 1:10

Poliisin mukaan kadonneella on kirkkaansininen, anorakkityyppinen takki, jossa lukee valkoisella ”Finland”.

Järvenpäässä on kateissa 72-vuotias mies, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi.



Poliisin mukaan kadonneella oli katoamishetkellä yllään kirkkaansininen, anorakkityyppinen takki, jossa lukee valkoisella ”Finland”. Hänellä on yllään päähine ja mustat housut. Mies on hoikka ja noin 180 senttimetriä pitkä.



Poliisin mukaan mies lähti kotoaan eilen illalla kello 16, eikä palannut sovitusti asunnolleen. Poliisi on etsinyt miestä Järvenpään alueella.



Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot hätäkeskukseen, numeroon 112.