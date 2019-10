Poliisi varoittaa julkeista huijauksista Tori.fi-sivustolla – älä myy Maija Meikäläiselle puhelintasi tai tietokonettasi

Kotimaa

Poliisi varoittaa julkeista huijauksista Tori.fi-sivustolla – älä myy Maija Meikäläiselle puhelintasi tai tiet

Puhelimia ja tietokoneita myyvät kohteina





Tiliotteessa näkyy epäuskottavia nimiä kuten Maija Meikäläinen

