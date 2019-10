Oikeus: Suomen suurlähetystö mokasi räikeästi – irakilaismies menetti asuntonsa, opiskelupaikkansa ja luottotietonsa

Kotimaa

Suomeen turvapaikanhakijana tullut mies sai karmaisevia tietoja vuoden 2013 marraskuussa.Maahanmuuttovirasto ilmoitti, että miehen parisen vuotta aiemmin myönnetty toissijainen suojeluasema olisi lakkautettu ja oleskelulupa peruttu. Syy oli se, että viranomaisten mielestä mies olisi antanut Suomeen tullessaan väärää tietoa Irakin kotipaikastaan.matkusti saman vuoden joulukuussa Irakiin, josta hän meni hakemaan todistusta sille, että oli syntynyt Bagdadissa. Irakin visiitin piti kestää vain noin viikon, mutta se venyi.Miehen muukalaispassi ja oleskelulupakortti olivat laukussa, joka ryöstettiin. Mies ei päässyt palaamaan Suomeen.– Parkkipaikalla olleen autoni lasi oli (...) rikottu ja autossa ollut laukku varastettu, mies sanoi oikeudessa.sai kuriiripalvelun kautta Irakin passin. Mies matkusti maaliskuussa Turkin Ankaraan, jossa on Suomen suurlähetystö. Irakissa ei nimittäin ollut Suomen lähetystöä.– Sanoin heille haluavani palata Suomeen ja tarvitsevani oleskelulupakortin, mies sanoi.Sitä mies ei saanut, eikä hän päässyt vieläkään Suomeen. Suomen Ankaran suurlähetystö teki siten ”räikeän” virheen, kuten käräjäoikeus totesi. Suurlähetystön olisi pitänyt myöntää miehelle asiakirja, jolla hän olisi päässyt Suomeen.oli nimittäin voimassaoleva oleskelulupa Suomeen, sillä hän oli valittanut Maahanmuuttoviraston ratkaisusta hallinto-oikeuteen.– Se, että kantajalla on ollut voimassa oleva oleskelulupa, olisi pitänyt tässä vaiheessa havaita Maahanmuuttoviraston rekisteriotteen tietojen, Maahanmuuttoviraston päätöksen ja Helsingin hallinto-oikeudessa vireillä olevan valituksen perusteella.– Tässä tilanteessa Suomen Ankaran suurlähetystön olisi tullut auttaa kantajaa saamaan Suomeen palaamiseen mahdollistama asiakirja. Asiassa ei ole ollut mitään tulkinnanvaraa, Helsingin käräjäoikeus totesi.Suurlähetystön kielteisen päätöksen ja asian selvittämisen takia mies joutui tekemään kolme reissua Irakin ja Turkin välillä.– Ajattelin vain saavani pian luvan tulla takaisin Suomeen, mutta asia vain paisui koko ajan pahemmaksi. Bagdadissa oleminen oli kauhun hetkiä minulle. Siellä oli päivittäin pommi-iskuja, militantteja, ihmisten tappamista kaduille ja muuta sellaista, eivätkä alueet olleet viranomaisten, vaan militanttien hallinnassa. Vaimoni sai tuolloin keskenmenon ja jouduimme vaihtamaan usein asuntoa, mies sanoi oikeudessa.sai lopulta hallinto-oikeudesta huojentavia tietoja. Se nimittäin kumosi Maahanmuuttoviraston ratkaisun toissijaisen suojeluaseman lakkauttamisesta ja oleskeluluvan perumisesta. Vuoden Irakissa oleskelun jälkeen Suomen Ankaran suurlähetystö myönsi miehelle viisumin, jolla hän pääsi Suomeen.Suomessa odotti kuitenkin karu yllätys, koska mies ei pystynyt hoitamaan Irakista käsin päivittäisiä asioitaan.– Minulla ei ollut enää kotini avaimia, koska ne olivat menneet varastetun laukun mukana. Koputin oveeni ja minulle vieras ihminen avasi oven. Vasta jonkun ajan päästä Suomeen palattuani sain tietää veloistani ja että tiedot olivat menneet ulosottoon, koska en ollut maksanut sähkölaskujani. Lisäksi menetin opiskelupaikkani.velvoitti Valtiokonttorin, eli Suomen valtion maksamaan miehelle liki 25 000 euron korvaukset aiheutuneista vahingoista, kuten lentolipuista, vuokrakuluista ja koti-irtaimen menetyksistä. Korvaussummasta henkisen kärsimyksen osuus oli 8 500 euroa.– Kantaja on joutunut olemaan Irakin Bagdadissa noin vuoden ja hänen uskottavana pidettävän kertomuksensa perusteella ainakin erittäin hankalissa olosuhteissa ja epävarmana siitä, milloin hän pääsee palaamaan Suomeen, johon hänellä oleskeluluvan perusteella olisi ollut oikeus, käräjäoikeus perusteli henkisen kärsimyksen korvaussummaa.valtio valitti Helsingin käräjäoikeuden kesäkuussa antamasta ratkaisusta Helsingin hovioikeuteen. Valtio vaatii käräjäoikeuden ratkaisun kumoamista. Valtio katsoo siis, ettei sen tarvitse korvata miehelle mitään.Helsingin hovioikeus myönsi valtiolle jatkokäsittelyluvan torstaina. Jos asiassa järjestetään suullinen pääkäsittely, se mennee ensi vuoden puolelle.33-vuotias mies kertoo IS:lle, että hänellä on pysyvä oleskelupaikka Suomessa, ja hän odottaa pian saavan Suomen kansalaisuuden. Mies asuu Etelä-Suomessa ja hän on ravintolaliiketoiminnassa mukana. Miehen mukaan Suomi on paras paikka hänen perheelleen.– Turvallinen paikka perheelleni ja paras elämä Suomessa, mies kirjoittaa IS:lle lähettämässään sähköpostissa.