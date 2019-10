Kotimaa

Viikko alkaa epävakaisena – luvassa poutaa ja sateita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aamulla idässä voi sadella vielä paikoin vettä. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen.Sää on laajalti myös pilvinen, mutta lännessä pilvipeite rakoilee ja Lapissa pilvisyys on vaihtelevaa. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy iltaa kohti lounaaseen.Päivälämpötila on maan eteläosassa 5 – 8 astetta, keskiosassa 2 – 5 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yhdestä pakkasasteesta kolmeen asteeseen, Etelä-Lapissa on pakkasta 0 – 5 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 4 – 8 astetta.Tiistaina sää on koko maassa pilvinen ja luoteesta Lappiin saapuva matalapaine tuo sateita suureen osaan maata. Poutaisinta on maan keskiosassa.Aluksi sateet tulevat suuressa osassa Pohjois-Suomea lumena, mutta muuttuvat Pohjois- ja Keski-Lappia lukuun ottamatta vedeksi. Sadealueen jälkipuolella sää muuttuu iltaa kohti monin paikoin selkeämmäksi.Etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi tai jopa navakaksi ja kääntyy suuressa osassa maata länteen, illalla Lapissa tuuli heikkenee. Puuskat ovat paikoin voimakkaita.Matalapaineen mukana Suomeen virtaa myös lämpimämpää ilmaa ja päivälämpötila on maan eteläosassa 8 – 11 astetta, lännessä 6 – 10 astetta, idässä 4 – 8 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 2 – 6 astetta, Etelä-Lapissa 0 – 3 astetta sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa kahdesta asteesta kolmeen pakkasasteeseen.Keskiviikkona pilvisyys lisääntyy päivällä monin paikoin. Paikallisia sateita tulee maan eteläosassa sekä Pohjois-Lapissa, pohjoisessa lumena. Lännenpuoleinen tuuli heikkenee.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 6 – 10 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 2 – 6 astetta, Etelä- ja Keski-Lapissa kahdesta pakkasasteesta kahteen asteeseen ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 0 – 4 astetta.