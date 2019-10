Ruokalähetti voi joutua yrittäjäksi vasten tahtoaan – työministeri lupaa alustatyöläisille aiempaa paremmat oikeudet

Kotimaa

Ruokalähetti voi joutua yrittäjäksi vasten tahtoaan – työministeri lupaa alustatyöläisille aiempaa paremmat oi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

14 000 tienaa puolet tuloistaan alustoilta

Osa yrittäjiä pakon edestä