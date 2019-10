Kotimaa

Yle: Amerikkalaiskohu säikäytti suomalaiset sähkösauhuttelijat

Yle: Amerikkalaiskohu säikäytti suomalaiset sähkösauhuttelijat 19.10. 7:46

Sähkösavukkeiden myynti on laskenut Suomessa merkittävästi Yhdysvalloissa ilmenneisiin keuhkosairaustapauksiin liittyvän uutisoinnin seurauksena, Yle kertoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sähkösavukkeiden myyjät sanovat menettäneensä asiakkaita, kun pelko otsikoihin nousseista kuolemista ja sairastumisista on levinnyt suomalaisten tupakoitsijoiden keskuuteen.



Yhdysvalloissa on ilmennyt jo ainakin 1 300 tapausta, jossa potilaan keuhkovaurio on liitetty sähkötupakan käyttöön. Potilaista ainakin 26 on kuollut.



Viranomaiset epäilevät, että vaurioista merkittävä osa liittyy laittomien kannabisnesteiden käyttöön sähkötupakassa. Varmuutta asiasta ei kuitenkaan ole.



Muualla vastaavia tapauksia ei toistaiseksi ole havaittu.