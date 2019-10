Kotimaa

Enää kaksi viikkoa marraskuuhun: lauantaina luvassa vettä, räntää ja lunta

19.10. 5:24

Ajokelit heikentävät viikonloppuna tiesäätä Pohjois-Suomessa

Suomessa on lauantaina syksyisen kostea sää, Ilmatieteen laitoksen ennusteesta selviää. Maan etelä- ja keskiosiin luvataan tihkua ja paikoin runsasta sadetta, pohjoista ja itää kohti myös räntää ja lunta. Keski-Lapissa lunta voi tulla reilustikin.



Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että pohjoisen lumi- ja räntäsateet näkyvät myös ajokelissä. Lumi- ja räntäsade heikentävät tiesäätä lauantaina ja osin vielä sunnuntaina Kainuussa, Koillismaalla sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa.



Lauantain lisäksi pohjoisessa autoilevien on syytä olla varovaisia ensi tiistaina, jolloin Pohjois-Skandinaviaan odotetaan voimakasta matalapainetta ja sen mukana lumisateita. Muualla maassa autoillaan normaalissa loppusyksyn kelissä.



Lämpötilat vaihtelevat lauantaina Keski- ja Pohjois-Lapin matalimmillaan viidestä miinusasteesta etelän korkeimmillaan yli kymmeneen asteeseen. Lähipäivien kuluessa lämpötilan on ennustettu jäävän Lapissa jopa 15 pakkasasteeseen. Alkava viikko laskee elohopeaa myös etelässä, vaikka vuodenaikaan nähden lämpötilan ennustetaan siellä silti pysyvän korkealla.