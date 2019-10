Kotimaa

Tässä ovat Eurojackpotin oikeat numerot – Suomeen kolme 5+1-tulosta

Voitonjako

Perjantaina 18.10. arvotun Eurojackpotin viikon 42 oikea rivi on 6, 9, 31, 43 ja 44. Tähtinumerot ovat 6 ja 9.Eurojackpotista ei löytynyt kierroksella 42/2019 täysosumia, joten ensi viikolla potissa on noin 51 miljoonaa euroa. Suomesta löytyi kuitenkin kolme 5+1-tulosta, joilla voitti noin 495 000 euroa.Arvonnassa löytyi neljä 5+1-tulosta, joista kolme Suomesta ja yksi Norjasta. Yksi Suomen voitoista osui 10 osuuden porukalle, joka oli pelannut Kauppakadun R-kioskilla Varkaudessa. Toinen voitto meni viiden osuuden nettiporukalle, jonka jäsenet ovat Sastamalasta, Raahesta, Lempäälästä, Nokialta ja Kajaanista. Kolmas voitto meni nettipelaajalle Helsinkiin.Suomesta löytyi myös yksi 5+0-tulos, jolla voitti lähes 140 000 euroa. Voitto meni kymmenen osuuden nettiporukalle, jonka jäsenet ovat eri puolilta Suomea. Lisäksi Saksasta löytyi kaksi 5+0-tulosta, Hollannista yksi ja Puolasta yksi.Eurojackpotin kierroksen 42/2019 oikeat päänumerot ovat 6, 9, 31, 43, 44 ja tähtinumerot 6 ja 9.Perjantai-Jokerin voittorivi on 2 7 8 4 2 7 1. Jokerista löytyi yksi tuplattu 6 oikein -tulos, jolla voitti 40 000 euroa.Lomatonnin voittorivi on Sydney 98. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin 13 kappaletta.5+2 tuloksia ei löytynyt yhtään.5+1 oikein tuloksia oli 4 kappaletta ja voitto-osuus on 495 021,90 euroa.5+0 oikein tuloksia oli 5 ja voitto-osuus on 139 770,90 euroa.4+2 oikein tuloksia on 55 ja voitto-osuus on 4 235,40 euroa.4+1 oikein tuloksia on 739 kappaletta ja voitto-osuus on 283,70 euroa.