Kotimaa

Laulajatähti Laila Kinnusen kuolinpesästä katosi oudosti kuvakansio – tytär vetoaa asiasta tietäviin

Monet

Haluaisin vedota sinuun, joka pidät kansiota hallussasi. Tahtoisin takaisin muistoni äidistäni.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laila

Omantunnon omaava toimittaja kertoi minulle, että äidin valokuvakansiota kaupiteltiin. Olin järkyttynyt.





Laila